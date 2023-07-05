Лживая позиция режима Макрона

Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече в Баку. О двойных стандартах режима Макрона говорит силовое подавление протестов во Франции. За 6 дней выступлений против полицейского беспредела задержаны более 3 600 человек. Из них свыше тысячи - несовершеннолетние. В суд передали 990 дел. 380 человек приговорены к тюремному заключению. Макрон также допустил отключение соцсетей в стране в кризисных ситуациях. И это в обход всех демократических стандартов, о которых так любят кричать на Западе. И правда, видимо, Франция - это "другое".