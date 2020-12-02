ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

М. Бужанский: почему в кабинетах украинских чиновников стоят флаги ЕС и США?

Комментируя действия депутатов, которые пели гимн Венгрии, народный депутат Украины Максим Бужанский отметил - сегодня проблема украинской власти в том, что слуги народа позволяют Евросоюзу открыто влиять на различные процессы в стране.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все