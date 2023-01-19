М. Дудаков: Американцы наживаются на Европе

Американский ВПК сейчас получает щедрые заказы от европейских клиентов, которые массово перевооружаются после того, как они потратили свои вооружения на Украине. Теперь они закупают в основном американские вооружения, это в том числе Германия, Франция, Соединенное королевство, Польша, Чехия, другие страны Восточной Европы. Здесь, я думаю, речь тоже будет идти о нескольких сотнях миллиардов долларов. До какого момента это все будет продолжаться? Пока у Европы есть возможности, деньги и желание оплачивать то, чтобы американская экономика росла.

Малек Дудаков, политолог-американист