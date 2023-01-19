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М. Дудаков: Американцы наживаются на Европе
Страны Европы должны определиться: либо погрузить себя в хаос, либо продолжать обслуживать интересы Вашингтона. Ведь США уже получили миллиарды долларов за счет многих стран.
Американский ВПК сейчас получает щедрые заказы от европейских клиентов, которые массово перевооружаются после того, как они потратили свои вооружения на Украине. Теперь они закупают в основном американские вооружения, это в том числе Германия, Франция, Соединенное королевство, Польша, Чехия, другие страны Восточной Европы. Здесь, я думаю, речь тоже будет идти о нескольких сотнях миллиардов долларов. До какого момента это все будет продолжаться? Пока у Европы есть возможности, деньги и желание оплачивать то, чтобы американская экономика росла.
"Американцы на этом наживаются, пока есть возможность выдаивать эту европейскую корову. Когда молоко закончится, то, конечно, США отправят Европу в свободное плавание и перейдут уже к каким-то другим задачам, например, конкуренции с Китаем в южно-китайском море, в самом регионе и тихоокеанском и так далее", - считает эксперт.
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