М. Моравецкий: Протесты в Польше способствуют распространению коронавируса и убивают пожилых граждан

Польский премьер-министр требует от протестующих немедленно прекратить массовые акции протеста, поскольку, по словам Моравецкого, они способствуют распространению коронавируса и убивают пожилых граждан. Призыв, однако, не услышан - минувшим вечером на улицы десятков польских городов вновь вышли манифестанты. Протесты против полного и окончательного запрета абортов продолжаются уже больше недели. Правящая партия "Право и Справедливость" столкнулась с резким падением популярности. Минувшим вечером в Лодзе, Гданьске, Вроцлаве, Варшаве многотысячные собрания протестующих требовали отставки правительства и перекрывали движение на дорогах. Особенно активны в противостоянии властям студенты - они проводят забастовки во многих польских городах.