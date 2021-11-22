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Моравецкий провел ряд встреч с главами правительств Прибалтийских стран и сделал ряд заявлений
Польский премьер Моравецкий понимает, что ему грозит в будущем за свои преступные слова и действия, и продолжает срочный международный вояж. Он экстренно пытается найти защитников и сформировать коалицию для противостояния так называемой угрозе с Востока, а по сути, набить себе цену внутри ЕС как "спасителя Европы".
Накануне он провел ряд встреч с главами правительств Прибалтийских стран и сделал ряд заявлений, в частности, о том, что Польша рассматривает возможность серьезных санкций против Беларуси, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов. Моравецкий также предсказал усугубление сложной миграционной ситуации на границе из-за кризиса в Афганистане и, естественно, заявил, что Польша находится "на передовой", противостоя угрозам, которые исходят от России и Беларуси. Ранее польский премьер раскритиковал идею создания гуманитарного коридора в Германию для мигрантов.
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