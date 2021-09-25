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М. Саакашвили назвал Украину проходным двором для преступников

Михаил Саакашвили, беглый грузинский политик, который заседает сейчас в Киеве, заявил, что "Украина стала проходным двором для преступников с постсоветского пространства".

"Тут отстойник... Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - поделился экс-президент Грузии в эфире телеканала "Украина 24".

Примечательно, что на родине самого Саакашвили как раз и считают преступником: там ему предъявлен целый ряд обвинений по нашумевшим делам.

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