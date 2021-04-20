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М. Санду: Молдавский парламент должен принять конституционные поправки о переименовании государственного языка

М. Санду: Молдавский парламент должен принять конституционные поправки о переименовании государственного языка

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что молдавский парламент должен принять конституционные поправки о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Она напомнила, что румынским этот язык называется по решению Конституционного суда Молдовы, но в самой Конституции все еще значится молдавский.

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