М. Санду: Молдавский парламент должен принять конституционные поправки о переименовании государственного языка

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что молдавский парламент должен принять конституционные поправки о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Она напомнила, что румынским этот язык называется по решению Конституционного суда Молдовы, но в самой Конституции все еще значится молдавский.