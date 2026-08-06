Мадрид выделяет Сеуте 6,5 млрд евро на борьбу с нелегалами

Мадрид экстренно одобрил выделение Сеуте 6,5 млн евро. Эти колоссальные средства пойдут на содержание и обустройство несовершеннолетних нелегалов, заполонивших испанский анклав в Северной Африке.

Напомним, Сеута столкнулась с небывалым штурмом. За несколько суток границу со стороны Марокко прорвали десятки тысяч беженцев. Местные центры приема мигрантов переполнены, а инфраструктура разрушена.

Пока испанские власти пытаются задобрить деньгами гуманитарную катастрофу, европейские соседи обвиняют Мадрид в тотальном пограничном бессилии и требуют закрыть внешние рубежи Шенгена.

При этом власти испанской Сеуты всерьез напуганы. В социальных сетях зафиксированы массовые призывы нелегалов устроить 15 августа еще более масштабное вторжение в город. Чтобы предотвратить новую катастрофу, Брюссель экстренно привлекает Европол. Задача общеевропейской полиции - круглосуточно отслеживать и блокировать в соцсетях дезинформацию и группы контрабандистов, которые манипулируют слухами и координируют штурмы границ.

Фото AP Photo