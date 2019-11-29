ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мадрид примет масштабный саммит по климату

Уже в начале декабря в Мадриде пройдет международный климатический саммит ООН. Свое участие подтвердили представители 196 стран. Изначально масштабное событие должно было состояться в Чили, однако из-за протестов в стране саммит перенесли в испанскую столицу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все