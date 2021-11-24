Мадрид засыпало снегом - испанцев призывают по возможности оставаться дома

На севере Испании прошли сильные снегопады на месяц раньше обычного начала зимних холодов. Высота снежного покрова местами достигает 25 сантиметров. Засыпало снегом и Мадрид. В двенадцати регионах страны объявлено штормовое предупреждение.На пятидесяти автотрассахзатруднено автомобильное движение. Испанцев призывают проявлять бдительность из-за гололеда и по возможности оставаться дома.