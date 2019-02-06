Мадридские таксисты прекращают бастовать

Вопрос о завершении стачки был вынесен на голосование среди водителей. После 16 дней митингов и стычек с полицейскими было принято решение забастовку закончить. Ранее такое же решение приняли таксисты Барселоны - после того, как власти пошли им на уступки, а Uber и Cabify, против которых и бастовали испанские таксисты, решили временно приостановить свою работу в Барселоне.