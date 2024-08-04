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Мадуро готов предоставить БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа в Венесуэле

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку своих нефтяных и газовых месторождений. Как заявил президент республики Николас Мадуро, БРИКС - это гигантский рынок для национальных производителей. Безопасный и с выгодными ценами. И Венесуэла нацелилась на него, поскольку стремится развивать экспортную модель экономики.

Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все разрешения на разработку нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС. Все просто, потому что Венесуэлу никто не остановит.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Президент республики добавил, что БРИКС создаст мультивалютную систему.

"БРИКС создает систему платежей, альтернативную SWIFT. Венесуэла в деле. У БРИКС есть предложения с возможностями для торговли. Венесуэла в деле", - подытожил лидер страны.

По словам Мадуро, крупнейшие инвестиции в нефтегазовый сектор, которые уже есть у Венесуэлы, поступают из стран БРИКС. Напомним, в начале июля исполнительный вице-президент Венесуэлы заявила о намерении страны вступить в БРИКС и предложить блоку свои энергетические и минеральные ресурсы.

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