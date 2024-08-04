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Мадуро готов предоставить БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа в Венесуэле
Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку своих нефтяных и газовых месторождений. Как заявил президент республики Николас Мадуро, БРИКС - это гигантский рынок для национальных производителей. Безопасный и с выгодными ценами. И Венесуэла нацелилась на него, поскольку стремится развивать экспортную модель экономики.
Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все разрешения на разработку нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС. Все просто, потому что Венесуэлу никто не остановит.
Президент республики добавил, что БРИКС создаст мультивалютную систему.
"БРИКС создает систему платежей, альтернативную SWIFT. Венесуэла в деле. У БРИКС есть предложения с возможностями для торговли. Венесуэла в деле", - подытожил лидер страны.
По словам Мадуро, крупнейшие инвестиции в нефтегазовый сектор, которые уже есть у Венесуэлы, поступают из стран БРИКС. Напомним, в начале июля исполнительный вице-президент Венесуэлы заявила о намерении страны вступить в БРИКС и предложить блоку свои энергетические и минеральные ресурсы.
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