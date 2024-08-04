Мадуро готов предоставить БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа в Венесуэле

Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все разрешения на разработку нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС. Все просто, потому что Венесуэлу никто не остановит.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы