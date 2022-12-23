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МАГАТЭ готово разместить постоянные миссии на всех украинских АЭС

МАГАТЭ готово разместить постоянные миссии на всех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте 23 декабря.Об этом пишетТАСС.

"МАГАТЭ готовится к постоянному размещению миссий на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - указано в документе.

Миссии экспертов агентства будут оказывать помощь персоналу станций для "поддержания высокого уровня ядерной безопасности".

На международной конференции по оказанию финансовой помощи Украине, которая прошла в Париже 13 декабря, Гросси и Шмыгаль провели переговоры о создании постоянных миссий МАГАТЭ на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС.


Фото МАГАТЭ

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