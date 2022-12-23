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МАГАТЭ готово разместить постоянные миссии на всех украинских АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте 23 декабря.Об этом пишетТАСС.
"МАГАТЭ готовится к постоянному размещению миссий на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - указано в документе.
Миссии экспертов агентства будут оказывать помощь персоналу станций для "поддержания высокого уровня ядерной безопасности".
На международной конференции по оказанию финансовой помощи Украине, которая прошла в Париже 13 декабря, Гросси и Шмыгаль провели переговоры о создании постоянных миссий МАГАТЭ на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС.
Фото МАГАТЭ
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