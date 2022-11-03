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МАГАТЭ не зафиксировало незаявленной ядерной деятельности на украинских объектах
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало признаков незаявленной ядерной деятельности по итогам проверки трех украинских объектов. Об этом оно сообщило в четверг в Twitter. Об этом пишетТАСС.
"Инспекторы МАГАТЭ завершили работу по обследованию трех объектов на Украине по просьбе правительства страны и не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и [соответствующих] материалов", - говорится в тексте.
В конце октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, этот вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Российская сторона также назвала объекты на Украине, где может вестись такая работа.
В связи с обнародованной Россией информацией Киев направил в МАГАТЭ запрос о том, чтобы регулятор прислал на указанные объекты инспекторов.
Фото МАГАТЭ
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