МАГАТЭ: возобновившиеся обстрелы Запорожской АЭС несут ядерную угрозу

В МАГАТЭ прокомментировали возобновление ударов по атомной станции в Запорожской области. В организации заявили, что подобные атаки представляют угрозу ядерной безопасности, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

По данным МАГАТЭ, обстрелы атомной станции 6 сентября привели к повреждению линии электропередачи, соединяющей АЭС и расположенную поблизости тепловую электростанцию.

Отмечается, что в этот раз АЭС серьезно не пострадала. Тем не менее подобные инциденты демонстрируют риски для ядерной безопасности.