Магазины Австрии будут бесплатно раздавать просроченную еду

Австрийские власти планируют обязать супермаркеты бесплатно отдавать благотворительным организациям просроченные, но еще годные к употреблению продукты. Данная мера закреплена в рабочей программе нового Кабинета министров страны.



Австрия – не первая страна в Европе, где сделаны подобные шаги: запрет магазинам выбрасывать просроченные продукты с 2016 года успешно функционирует во Франции.



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