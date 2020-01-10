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Магазины Австрии будут бесплатно раздавать просроченную еду

Магазины Австрии будут бесплатно раздавать просроченную еду

Австрийские власти планируют обязать супермаркеты бесплатно отдавать благотворительным организациям просроченные, но еще годные к употреблению продукты. Данная мера закреплена в рабочей программе нового Кабинета министров страны.

Австрия – не первая страна в Европе, где сделаны подобные шаги: запрет магазинам выбрасывать просроченные продукты с 2016 года успешно функционирует во Франции.

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