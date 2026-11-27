В Монреале разгорается громкий скандал. Мэр города посоветовала горожанам, которым не хватает денег, отказаться от дорогих стейков и перейти на макароны с сыром.

С личной экономией на еде градоначальница сравнила распределение городского бюджета и таким образом оправдала рекордное повышение налогов.

Ответ не заставил себя ждать: возмущенные канадцы вышли на протест и устроили показательную готовку тех самых макарон прямо под окнами мэрии.



Демонстранты назвали слова чиновницы откровенным цинизмом, ведь многие семьи едва сводят концы с концами. Примечательно, что на фоне призывов к собственным гражданам затянуть пояса, официальная Оттава продолжает щедро тратить бюджет за рубежом: с 2022 года Канада передала Украине около 18 млрд долларов.

Фото: ИИ