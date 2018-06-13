Македония будет называться Республика Северная Македония

Об этом заявил на специальной пресс-конференции премьер-министр страны Зоран Заев. Договор о переименовании предстоит подписать греческому и македонскому правительству, а затем ратифицировать в парламенте. Референдум по вопросу утверждения названия пройдет осенью. При этом сохранятся названия "македонцы" и "македонский язык".