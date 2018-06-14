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Македония против своего нового названия

Накануне у здания правительства собрались тысячи людей, недовольных договором между Скопье и Афинами. Активисты скандировали слоган "У нас одно название - Македония" и требовали отставки правительства. Напомним, накануне стало известно о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Президент Георге Иванов отказался ставить свою подпись под соглашением, назвав его противоречащим Конституции страны. 

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