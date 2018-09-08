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Македония сегодня отмечает День независимости

8 сентября 1991 года Скопье вышло из состава Югославии, провозгласило Декларацию о суверенитете и провело успешный референдум о независимости. В регионе проходят торжественные мероприятия, концерты и народные гулянья.

С национальным праздником Президента Македонии Георге Иванова и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  

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