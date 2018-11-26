ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Македонию окутал густой смог

Из-за автомобилей и печного отопления концентрация загрязняющих веществ в воздухе в 10 раз превышает допустимые уровни. Это создает проблемы для людей, страдающих респираторными и легочными заболеваниями. Некоторых приходится даже госпитализировать.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все