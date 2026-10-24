Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа переломным моментом для Франции

Мобилизация французской полиции не смогла предотвратить теракт. 23 октября в пригороде Парижа вооруженный мужчина открыл стрельбу. Погиб один человек - боец ММА, несколько прохожих ранены.

Макрон назвал инцидент террористическим актом на почве расизма и "переломным моментом" в истории республики. Однако громкие слова не смогли произвести впечатление на людей, от которых их якобы лидер отгораживается бронетехникой. Когда президент Франции приехал на место теракта в Трапп под Парижем, его освистали с криками "Макрон, убирайся!".

Власти Франции классифицировали происшествие как теракт. Стрелявшего задержали и поместили под стражу.