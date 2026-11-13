В качестве возможного представителя Европы на украино-российских переговорах предлагает себя президент Эммануэль Макрон. Однако эта кандидатура кажется многим в ЕС слабой.

Поддержка Макрона среди граждан рухнула до 11 %. А инцидент в Елисейском дворце может стать символом, подводящим итог довольно скромным успехам его правления.

Макрон принимал в Париже своего словацкого коллегу Пеллигрини: в момент прибытия президентов сразу два гвардейца рухнули в обморок на крыльце Елисейского дворца.

Французская Le Figaro пишет, что от президента страны дистанцируются все. У Макрона не осталось друзей, его советники и союзники отвернулись от него. Из Елисейского дворца началось бегство персонала.

Макрону осталось занимать пост еще почти полгода, а он уже практически одинок, и власть стремительно ускользает из его рук.