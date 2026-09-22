Макрон призвал принять меры на уровне ЕС для снижения цен на топливо

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии с просьбой смягчить требования ЕС к качеству топлива, чтобы добиться снижения цен. По его мнению, такая мера позволит увеличить объем производства на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Кроме того, политик призвал ослабить ограничения на долю биотоплива в топливной смеси, что должно помочь нарастить предложение дизельного топлива на рынке.

Стоимость дизеля во Франции превысила 2,4 евро за 1 л, а бензин держится на отметке выше 2,2 за 1 л. Французские водители вынуждены сокращать поездки. Многие идут на нарушение закона, заправляя автомобили специальным топливом для сельхозтехники. Есть и те, кто начал использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло.