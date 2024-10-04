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Макрон пугает смертью ЕС: внутренние конфликты становятся все более ожесточенными
Закономерный итог помощи Украине. Макрон выступил с заявлением, что ЕС вполне может умереть. Это станет неизбежным, если Евросоюз не сделается конкурентоспособным.
Французский президент признает факт быстрой утраты Старым Светом этой самой конкурентоспособности.
По подсчетам Брюсселя, Евросоюзу необходимо 800 млрд ежегодных инвестиций просто для того, чтобы оставаться на плаву. Однако таких денег нет и взять их негде.
Ведущая экономика Союза - немецкая - впала в многолетнюю рецессию и только в текущем году сократится по меньшей мере на 0,1 %.
От Будапешта требуют отменить "закон об иноагентах" и начать принимать мигрантов
В самом ЕС становятся все более ожесточенными внутренние конфликты. Брюссель подает в суд на Венгрию с требованием отменить закон о защите суверенитета (этот документ является - аналогом законов о так называемых иноагентах.
Кроме того, Будапешт подвергнут штрафам за нежелание принимать мигрантов. Макрон, очевидно, видит опасность Союзу и в подобном. Совершенно очевидно, что ожесточенные внутренние конфликты совсем не укрепляют конкурентоспособность Евросоюза.