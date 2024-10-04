Закономерный итог помощи Украине. Макрон выступил с заявлением, что ЕС вполне может умереть. Это станет неизбежным, если Евросоюз не сделается конкурентоспособным.



Французский президент признает факт быстрой утраты Старым Светом этой самой конкурентоспособности.



По подсчетам Брюсселя, Евросоюзу необходимо 800 млрд ежегодных инвестиций просто для того, чтобы оставаться на плаву. Однако таких денег нет и взять их негде.



Ведущая экономика Союза - немецкая - впала в многолетнюю рецессию и только в текущем году сократится по меньшей мере на 0,1 %.