Макрон стремительно теряет остатки влияния на мировой арене
Для Макрона наступили самые мрачные политические времена. Как сообщают французские СМИ, президент Пятой республики стремительно теряет остатки влияния на мировой арене, одновременно сталкиваясь с непреодолимыми проблемами внутри собственной раздираемой протестами страны.
Эксперты констатируют, что конец правления для него будет крайне сложным. Последний год с точки зрения международной дипломатии выдался для Елисейского дворца абсолютно неудачным и провальным по всем направлениям.
Отмечается, что, несмотря на все усилия Парижа, в отношениях между США и Украиной снова наблюдается резкий спад, а саммит в Брюсселе продемонстрировал полную изоляцию Макрона.
Окончательным ударом по амбициям стал перенос выборов в Палестине на 2027 год, хотя ранее этот процесс преподносился пиарщиками Макрона как одно из его главных внешнеполитических достижений.