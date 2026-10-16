Для Макрона наступили самые мрачные политические времена. Как сообщают французские СМИ, президент Пятой республики стремительно теряет остатки влияния на мировой арене, одновременно сталкиваясь с непреодолимыми проблемами внутри собственной раздираемой протестами страны.

Эксперты констатируют, что конец правления для него будет крайне сложным. Последний год с точки зрения международной дипломатии выдался для Елисейского дворца абсолютно неудачным и провальным по всем направлениям.

Отмечается, что, несмотря на все усилия Парижа, в отношениях между США и Украиной снова наблюдается резкий спад, а саммит в Брюсселе продемонстрировал полную изоляцию Макрона.

Окончательным ударом по амбициям стал перенос выборов в Палестине на 2027 год, хотя ранее этот процесс преподносился пиарщиками Макрона как одно из его главных внешнеполитических достижений.