Макрон выступил с предложением принять Украину в НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за вступление Украины в НАТО. Об этом он написал в социальной сети X, размышляя о будущем устройстве европейской безопасности.

Макрон призвал европейцев определить, каких целей Европа намерена достичь в послевоенный период, а также уточнить, что именно они ожидают от США в вопросах европейской безопасности.

"Наша цель ясна: обеспечить справедливый и прочный мир для Украины, а затем продолжать работать со всеми над укреплением общих рамок безопасности в Европе", - добавил он.