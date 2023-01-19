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Макрон: Главная причина европейского кризиса - конфликт в Украине
Президент Франции заявил: из-за того, что в Европе начались боевые действия, все страны ЕС переживают сильнейший кризис. Главной причиной нынешнего европейского кризиса Эммануэль Макрон назвал именно конфликт в Украине.
"Последствия этой войны, прямые и косвенные, глубоко сказываются на экономической модели. По сути, экономический мир построен на полярности Соединенных Штатов и Китая. Мир как бы спрашивает Европу, хочет ли она быть вассалом Вашингтона или Пекина? Кроме того, демократии стран Европы страдают от кризиса и испытывают своего рода усталость, потерю коллективных ориентиров", - считает политик.
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