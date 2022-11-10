Макрон готовит Францию к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую национальную стратегию, подразумевающую подготовку страны к вероятной войне, пишет БелТА.



Новая доктрина будет логическим продолжением документа, который был подписан в 2017 году. В нее будет входить десять стратегических целей Франции. Эти векторы направлены на защиту своих интересов. Среди прочего, есть пункт о военной экономике, но при этом вопрос "всеобщей милитаризации" не поднимается.



Документ предписывает Вооруженным силам Франции "скорректировать слабые места", а власти должны будут "переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка". В документе называются три основных столпа, обеспечивающих новые возможности республики: ядерное сдерживание, обычные вооружения и мобилизация общества на "взаимную поддержку".



Настоящая модель французской армии допускает участие военных в экспедиционных миссиях, но не конфликтах высокой интенсивности.