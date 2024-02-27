Макрон объявил о создании коалиции по поставкам дальнобойных ракет Киеву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что страна ни при каких условиях не направит своих военных в Украину. А вот Эммануэль Макрон не исключает возможности развертывания западной армии в Украине. Он также объявил о создании коалиции по экстренной поддержки Киева в вопросах поставок ракет и бомб средней и большой дальности.



Также участники встречи в Елисейском дворце договорились о сотрудничестве в области киберзащиты, совместного производства в Украине оружия, боеприпасов и операции по разминированию территории. Кроме того, по мнению Макрона, для Запада важна защита таких государств, как Молдова. Наконец, он говорил о необходимости поддерживать Украину невоенными методами в том, что касается обстановки на границе с Беларусью.