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Макрон подтвердил намерение отправить войска в Украину

Президент Франции вновь заявил о желании направить своих солдат в Украину. В интервью журналу "Экономист" Макрон прокомментировал: это случится по просьбе "незалежной" в случае прорыва линии фронта российскими военными. Но подчеркнул, что пока таких запросов от киевского режима не поступало.

Это заявление уже осудил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо: "Новый приступ натовского безумия от глупца Макрона, который только что объявил, что он снова может отправить сухопутные войска против России!"

Напомним, в конце февраля Макрон уже допускал возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины.

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