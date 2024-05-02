Президент Франции вновь заявил о желании направить своих солдат в Украину. В интервью журналу "Экономист" Макрон прокомментировал: это случится по просьбе "незалежной" в случае прорыва линии фронта российскими военными. Но подчеркнул, что пока таких запросов от киевского режима не поступало.

Это заявление уже осудил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо: "Новый приступ натовского безумия от глупца Макрона, который только что объявил, что он снова может отправить сухопутные войска против России!"