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Макрон подтвердил свою позицию по гарантиям для России после завершения боевых столкновений в Украине

Президент Франции подтвердил свою позицию по гарантиям для России после завершения боевых столкновений в Украине. При этом Эммануэль Макрон отверг критику по этому поводу со стороны украинских властей. Громкое заявление он сделал в эфире телеканала LCI.

Нам нужно будет построить прочный мир, который подразумевает, что заинтересованные стороны, в том числе и Россия, будут за одним столом. Пусть любой, кто обвинит меня в том, что я проецирую себя на такуютему, объяснит мне, что они предлагают.Что предлагают люди, которые отказываются работатьнад этим? Это тотальнаявойна, в которую будет вовлечен весь континент!Мы этого не хотим!
Эммануэль Макрон, президент Франции

Французский лидер подчеркнул, что, несмотря на военную помощь Парижа Киеву, он категорически против дальнейшей эскалации и вовлечения Франции в конфликт в качестве одной из сторон.

Напомним, о гарантиях для России Макрон заявлял и ранее. В частности, о том, что "будущая европейская архитектура безопасности" должна их предусматривать.

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