Макрон подтвердил свою позицию по гарантиям для России после завершения боевых столкновений в Украине

Нам нужно будет построить прочный мир, который подразумевает, что заинтересованные стороны, в том числе и Россия, будут за одним столом. Пусть любой, кто обвинит меня в том, что я проецирую себя на такуютему, объяснит мне, что они предлагают.Что предлагают люди, которые отказываются работатьнад этим? Это тотальнаявойна, в которую будет вовлечен весь континент!Мы этого не хотим!

Эммануэль Макрон, президент Франции