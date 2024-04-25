Макрон предупредил об угрозе "обнищания" Европы из-за действий США

Европа должна продемонстрировать, что она не является вассалом Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления в Сорбонне, посвященного будущему Европы, сообщает ТАСС.



"Нам нужно построить такую Европу, которая была бы в состоянии показать, что она не является вассалом США и способна говорить со всеми", - заявил президент Франции. Он подчеркнул, что Европа должна обладать способностью вести переговоры со всеми государствами "не только по экономическим темам, но и по вопросам стратегического партнерства".



Президент Франции предупредил об угрозе "обнищания" Европы, в том числе из-за действий США на мировых рынках. Он обратил внимание на "игры с чрезмерными субсидиями" и привел в пример принятие закона в США о снижении инфляции, который способствовал привлечению в Соединенные Штаты европейских предприятий. "С экономической точки зрения наша модель в ее нынешнем виде больше не является устойчивой. Мы хотим иметь все, но это уже не согласуется с реальностью, - указал он. - Обнищание - это драматично для такого континента, как наш, который к тому же имеет самую требовательную социальную модель". В связи с этим он заявил о необходимости "пересмотреть модель роста" ЕС.



Европа рискует быть ослабленной в течение следующего десятилетия и "может умереть", также сказал Макрон. По словам французского лидера, "повсюду в Европе ее ценности находятся под угрозой", а страны континента слишком медленно реагируют на "общее вооружение мира". Нужна новая стратегия роста и укрепления суверенитета. "Мы должны внушать доверие, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия", - подчеркнул он.



По его словам, также нужно иметь готовность к выстраиванию отношений с Российской Федерацией после завершения украинского конфликта. "Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта в Украине выстроить соседские отношения с Россией", - заявил французский лидер.



Макрон также сказал, что планирует обсудить в ближайшие месяцы с европейскими партнерами обновление стратегии безопасности на континенте, одним из значимых элементов которой должно стать ядерное оружие. "Мы должны наполнить содержанием понятие надежной обороны Европы, которая является условием для восстановления общей системы безопасности... В ближайшие месяцы я приглашу всех наших партнеров к созданию этой европейской оборонной инициативы, которая должна быть прежде всего стратегической концепцией, из которой мы затем выведем соответствующие возможности, - сказал он. - Ядерное сдерживание лежит в основе оборонной стратегии Франции и поэтому является важнейшим элементом обороны Европейского континента. Именно благодаря этой надежной обороне мы сможем создать гарантии безопасности, которые ожидают все наши партнеры по всей Европе".



