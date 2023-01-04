Макрон призвал Европу противостоять экономическому давлению США

Вы знаете мое убеждение: нам нужна стратегия "сделано в Европе", чтобы иметь возможность дать свой собственный ответ на изменения в мире и на волюнтаристскую политику со стороны американцев. Но мы должны суметь защитить европейскую промышленность, создать больше рабочих мест, быть более конкурентоспособными и ускорить производство чистой энергии, снизив нашу стратегическую зависимость.

Эммануэль Макрон, Президент Франции