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Макрон призвал Европу противостоять экономическому давлению США
Экономическое противостояние ЕС и США набирает обороты. Единым европейским ответом на американскую экономическую политику может стать стратегия "сделано в Европе", это заявил президент Франции Макрон перед началом переговоров с премьер-министром Швеции.
Вы знаете мое убеждение: нам нужна стратегия "сделано в Европе", чтобы иметь возможность дать свой собственный ответ на изменения в мире и на волюнтаристскую политику со стороны американцев. Но мы должны суметь защитить европейскую промышленность, создать больше рабочих мест, быть более конкурентоспособными и ускорить производство чистой энергии, снизив нашу стратегическую зависимость.
Подобное заявление Макрона трактуют как ответ главе европейской дипломатии Боррелю, который ранее отметил, что ЕС не обладает возможностями США по выделению субсидий компаниям и не хочет вступать в экономическую борьбу с Соединенными Штатами из-за последствий для мировой экономики. А это значит, на фоне экономического и энергетического кризиса противоречия все больше нарастают и внутри самого Европейского союза.
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