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Макрон призвал начать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта

Макрон призвал начать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макронсчитает, что для урегулирования украинскогоконфликта нужноначать переговоры между Россией и Украиной, пишет Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию France Inter.

"Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров. Нужно продолжать разговаривать", - сказал Макрон.

Фото:ТАСС

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