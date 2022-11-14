Макрон призвал начать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макронсчитает, что для урегулирования украинскогоконфликта нужноначать переговоры между Россией и Украиной, пишет Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию France Inter.

"Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров. Нужно продолжать разговаривать", - сказал Макрон.