Макрон против торгового соглашения ЕС и США

Свою позицию президент Франции высказал на пресс-конференции с Педро Санчезом в Мадриде.

Макрон добавил, что для продвижения вперед нужны конкретные шаги со стороны США, а именно деэскалация по стали и алюминию. Глава испанского правительства поддержал позицию французского лидера и призвал североамериканскую администрацию отменить пошлины.