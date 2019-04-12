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Макрон против торговых переговоров с США
Президент Франции считает, что администрация Трампа не следует положениям Парижского соглашения по климату. Такое заявление лидера Франции прозвучало после принятия странами Евросоюза мандата на официальные торговые переговоры с США. Там, к слову, будут обсуждаться возможности снижения пошлин на промышленные товары. Напомним, ранее Вашингтон ввел сбор в размере 25 % и 10 % на продукцию из стали и алюминия. Теперь Трамп угрожает ЕС налогом на различные товары на сумму в 11 миллиардов долларов в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.
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