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Макрон в канун Дня взятия Бастилии обещает блокировку соцсетей
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти готовят комплекс самых радикальных мер, которые позволят не допустить вспышки разрушительного насилия в канун Дня взятия Бастилии. Как ожидает правительство, в городах 14 июля вновь будут проходить протесты.
Макрон допускает, что власти начнут блокировать соцсети, поскольку они помогают демонстрантам координировать свои действия. Президент Франции обещает ввести и чрезвычайное положение, это позволит полиции действовать более жестко.
Казалось бы, куда еще жестче?
По данным, беспорядки нанесли стране ущерб на миллиард евро, полиция задержала 3,6 тыс. человек, многие из которых - несовершеннолетние. Глава МВД заявил, что 90 % участников беспорядков были французами. Таким образом власти пытаются замаскировать расовый характер беспорядков, ведь большинство из этих французов - представители замкнутых этнических общин.
Кстати, по уголовным делам о беспорядках сегодня был вынесен первый приговор: за кражу банки с энергетиком подсудимый был осужден на 10 месяцев лишения свободы.
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