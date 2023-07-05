Макрон в канун Дня взятия Бастилии обещает блокировку соцсетей

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти готовят комплекс самых радикальных мер, которые позволят не допустить вспышки разрушительного насилия в канун Дня взятия Бастилии. Как ожидает правительство, в городах 14 июля вновь будут проходить протесты.

Макрон допускает, что власти начнут блокировать соцсети, поскольку они помогают демонстрантам координировать свои действия. Президент Франции обещает ввести и чрезвычайное положение, это позволит полиции действовать более жестко.

Казалось бы, куда еще жестче?

По данным, беспорядки нанесли стране ущерб на миллиард евро, полиция задержала 3,6 тыс. человек, многие из которых - несовершеннолетние. Глава МВД заявил, что 90 % участников беспорядков были французами. Таким образом власти пытаются замаскировать расовый характер беспорядков, ведь большинство из этих французов - представители замкнутых этнических общин.