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"Макрон, забирай свой пропуск и проваливай!" - протест против обязательных ковид-паспортов во Франции

Французы 16-ю субботу подряд протестуют против обязательных ковид-паспортов. Самый популярный лозунг у митингующих "Макрон, забирай свой пропуск и проваливай!". Участники протестов утверждают, что в их стране медиков и пожарных отстраняют от работы за отказ предоставлять ковид-сертификат. Не дремлют и активисты "желтых жилетов", они выдвигают властям более широкие претензии и выражают недовольство ростом цен.

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