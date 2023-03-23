Макрон заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок

Протесты во Франции охватили почти всю страну. Снабжение топливом аэропортов становится критическим из-за забастовки на НПЗ. Накануне вечером министр юстиции призвал прокуратуру "систематически и быстро принять уголовные меры воздействия" против задержанных. А президент Макрон и вовсе заявил, что ему не важно, популярен он или нет, а также, что думают о нем граждане.

Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее. Если при этом мне придется столкнуться с непопулярностью - что ж, я готов!

Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее. Если при этом мне придется столкнуться с непопулярностью - что ж, я готов!

Полиция не церемонится с манифестантами. Так, в Гавре молодого человека избили без причины, хотя он просто следовал мимо по своим делам. Полиция применяет спецсредства без разбора и даже превентивно: газом и водой поливают любую группу людей, которая кажется подозрительной. Протестующие избрали новую тактику: они все чаще занимают торговые предприятия, например, универмаги или рестораны быстрого питания. В помещении полиция остерегается использовать дубинки или резиновые пули. Жестокость властей провоцирует ответное буйство граждан, и вырваться из этого заколдованного круга Франция пока не может. И никакой реакции от ЕС. Там просто в упор не видят нарушений прав человека.