Макрон заявил, что украинское контрнаступление будет длиться несколько недель или месяцев
США готовы объявить о новом пакете военной помощи Украине. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям. Джон Кирби подчеркнул, Штаты предоставят Киеву все, что необходимо для контрнаступления. Американские СМИ предполагают - это будут боевые машины пехоты и боеприпасы к ракетным системам. Сумма очередного пакета военной помощи может составить 325 млн долларов.
Также стало известно о планах Дании поставить Украине боеприпасы на 36 млн долларов, в том числе 2 тыс. артиллерийских снарядов. Кроме того, увеличить военную поддержку Киева в ближайшие недели обещает Париж.
Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев. Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта.
