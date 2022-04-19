Макрон заявляет, что хоть Европа и зависит от российского газа, Париж в нем не нуждается

Недовольство многих жителей Франции политикой действующего президента понятно. Из-за антироссийских санкций, которые поддерживает Макрон, европейцы попросту не смогут отапливать свои жилища. Более того, французский лидер отмечает, что хоть Европа и зависит от российского газа, Париж в нем не нуждается. Заявление, мягко говоря, спорное, ведь по данным Международного энергетического агентства, газ из России занимает почти четверть от общего потребления в этой стране. Журнал "Валер Актюэль" предостерегает: в случае эмбарго на российский газ Европу ждут массовые бунты.