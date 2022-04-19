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Макрон заявляет, что хоть Европа и зависит от российского газа, Париж в нем не нуждается

Недовольство многих жителей Франции политикой действующего президента понятно. Из-за антироссийских санкций, которые поддерживает Макрон, европейцы попросту не смогут отапливать свои жилища. Более того, французский лидер отмечает, что хоть Европа и зависит от российского газа, Париж в нем не нуждается. Заявление, мягко говоря, спорное, ведь по данным Международного энергетического агентства, газ из России занимает почти четверть от общего потребления в этой стране. Журнал "Валер Актюэль" предостерегает: в случае эмбарго на российский газ Европу ждут массовые бунты.


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Экономисты отмечают: страны ЕС допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа. Полный отказ от российских энергоносителей повлечет за собой крах европейской валюты.

Ранее об опасности введения эмбарго на газ предупреждали экономисты Германии - в частности, под ударом работа пищевой промышленности страны. По прогнозам Deutsche Bank, инфляция в ФРГ может достигнуть 10 %.

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