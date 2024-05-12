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Макрона обвиняют в социальной чистке и сокрытии бедности
Макрон проводит "социальные чистки" перед Олимпиадой, чтобы скрыть нищету французской столицы. Так, он уже отправил спецназ убрать лагеря бездомных на берегу Сены, пишет британская "Дейли Мейл".
Один из мигрантов рассказал, что все они сейчас живут в страхе, потому что "власти не хотят, чтобы они были здесь". Основная цель - вывезти палатки и спальные мешки из Парижа до прибытия иностранных делегаций. Тех, кого выгнали из лагеря у мэрии, вывезли за 400 километров от города.
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