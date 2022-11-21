Макрону из толпы отвесили звонкую оплеуху

Макрон вновь получил пощечину демократии. В ходе посещения президентом Франции южных регионов политик решил пообщаться с гражданами. И тут из толпы главе государстве отвесили звонкую оплеуху.

Это уже не первый инцидент такого рода: в прошлый раз нападающий отправился на четыре месяца в тюрьму.