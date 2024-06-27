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Макрону сулят оглушительное поражение на предстоящих выборах
За несколько дней до выборов в парламент во Франции опубликовали свежие данные соцопросов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен, согласно им, одерживает убедительную победу, а один из лидеров этого движения -Жордан Барделла - практически гарантировано получает пост премьер-министра. Националисты завоюют около 270 мест (то есть почти половину парламентских мандатов), левые партии получат около 150 кресел, а макронисты не могут рассчитывать даже на 10%-ную поддержку.
Против президента Макрона играет не только экономический кризис, который резко обострился в последние недели, хотя и он оказывает колоссальное влияние: капитализация парижской биржи рухнула на 250 млрд евро, долговые обязательства Франции обслуживать становится все дороже, а на уплату процентов правительству не хватает средств.
Но этого мало: в одной из заморских провинций - в Новой Каледонии - началась настоящая антиколониальная война. На архипелаге уже действует полноценная повстанческая армия: партизаны из числа националистов-канаков нападают по ночам на армейские казармы, строят баррикады, обстреливают военные конвои на лесных дорогах. Власти проводят массовые аресты политиков-сепаратистов, но это еще больше разжигает народный гнев. Жертвы и пострадавшие исчисляются сотнями. Восстание в Новой Каледонии грозит Франции в ее нынешних границах скорым распадом, это делает и без того непопулярного Макрона самым ненавидимым политиком страны.
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