Макрону сулят оглушительное поражение на предстоящих выборах

За несколько дней до выборов в парламент во Франции опубликовали свежие данные соцопросов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен, согласно им, одерживает убедительную победу, а один из лидеров этого движения -Жордан Барделла - практически гарантировано получает пост премьер-министра. Националисты завоюют около 270 мест (то есть почти половину парламентских мандатов), левые партии получат около 150 кресел, а макронисты не могут рассчитывать даже на 10%-ную поддержку.

Против президента Макрона играет не только экономический кризис, который резко обострился в последние недели, хотя и он оказывает колоссальное влияние: капитализация парижской биржи рухнула на 250 млрд евро, долговые обязательства Франции обслуживать становится все дороже, а на уплату процентов правительству не хватает средств.