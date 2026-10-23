Максим Рыженков о предвыборной кампании в ООН: Организации нужен непредвзятый руководитель

Настало время "встряхнуть" ООН и выбрать непредвзятого руководителя. Такое мнение выразил глава МИД Беларуси в преддверии Дня Организации Объединенных Наций.

Максим Рыженков обратил внимание на то, что сейчас в ООН начинается предвыборная кампания на пост генсека организации.

"Сейчас очень серьезные дебаты ведутся в Организации Объединенных Наций по поводу выбора нового генерального секретаря. Это очень ответственная, во многом кулуарная и непростая работа", - отметил министр иностранных дел Беларуси.

По его словам, в системе ООН произошла определенная практическая трансформация: все больше органов, структур и самого Секретариата начинают политизировать предлагаемые решения. Отдельные государства, обладающие значительным весом в международных делах, стали продвигать свои интересы за счет других стран.

Сегодня заложенные в годы создания организации постулаты ООН пробуксовывают, потому что некоторым странам не дают возможности активно участвовать в разрешении вызовов и основных проблем современности, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.