Максимум заражений за все время пандемии коронавируса был зафиксирован в декабре 2021 года

С 19 декабря в Нидерландах действуют самые строгие ограничения в Европе из-за омикрона - закрыты школы, бары, рестораны, объекты культуры и большинство магазинов.



Во Франции ночные клубы не будут работать до 24 января. Ограничено количество участников мероприятий. Удаленная работа в приоритете. Обязательны маски для детей. Зато сокращен срок обязательного карантина в случае инфицирования коронавирусом. Ужесточение мер происходит на фоне рекордных показателей заражаемости в стране - ежедневно диагноз COVID-19 ставят более 200 тысячам французов.







За декабрь выявили почти 25 миллионов заболевших коронавирусом

Это максимум за всю пандемию. Только за последнюю неделю 2021 года было подтверждено почти 8 с половиной миллионов заражений. Продолжаются компании по вакцинации.