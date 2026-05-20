Малайзия выставила Норвегии счет за разрыв оборонного контракта

Малайзия направила Норвегии уведомление с требованием компенсации в размере более 250 млн долларов после того, как Осло в одностороннем порядке отозвал экспортные лицензии на поставку военно-морских ударных ракетных систем NSM.

Министр обороны Малайзии заявил, что страна уже выплатила 95 % стоимости контракта и теперь требует возмещения как прямых, так и косвенных затрат, включая расходы на демонтаж оборудования и переподготовку персонала, а премьер-министр страны назвал решение Норвегии подрывающим доверие к западным и натовским партнерам в сфере обороны.