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Малайзия вернула 13 странам пластиковый мусор
Власти Малайзии отправили 150 контейнеров с пластиковым мусором в 13 государств, откуда он прибыл. Большая доля груза принадлежит США, Канаде, Испании, Японии, Сингапуру, Португалии и Китаю. К слову, уже в следующем месяце правительство запустит план действий по борьбе с незаконным ввозом данного сырья. За последние полтора года в стране закрыли более 150 нелегальных заводов по сжиганию контрабандных отходов. Выбросы с подобных предприятий вызывают у жителей близлежащих районов проблемы с дыханием и кожную сыпь.
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