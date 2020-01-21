Малайзия вернула 13 странам пластиковый мусор

Власти Малайзии отправили 150 контейнеров с пластиковым мусором в 13 государств, откуда он прибыл. Большая доля груза принадлежит США, Канаде, Испании, Японии, Сингапуру, Португалии и Китаю. К слову, уже в следующем месяце правительство запустит план действий по борьбе с незаконным ввозом данного сырья. За последние полтора года в стране закрыли более 150 нелегальных заводов по сжиганию контрабандных отходов. Выбросы с подобных предприятий вызывают у жителей близлежащих районов проблемы с дыханием и кожную сыпь.