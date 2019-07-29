Маленькие гиены вызвали восторг у посетителей мексиканского зоопарка

Они стали узнаваемыми благодаря мультфильму и фильму "Король Лев", который в эти дни можно увидеть в белорусском прокате. И хотя аниматоры сделали хищных млекопитающих отрицательными героями, вживую эти звери достаточно милые. В дикой природе гиены живут до 25 лет.