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Маленькие гиены вызвали восторг у посетителей мексиканского зоопарка

Они стали узнаваемыми благодаря мультфильму и фильму "Король Лев", который в эти дни можно увидеть в белорусском прокате. И хотя аниматоры сделали хищных млекопитающих отрицательными героями, вживую эти звери достаточно милые. В дикой природе гиены живут до 25 лет.

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